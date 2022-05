Baptiste DUMONT

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE



VINCI CONSTRUCTION

VINCI Construction Grands Projets (depuis 2005)



2014 – 2017 - NRL - Viaduc en mer de 5400 m (La Réunion)



Technicien / Projeteur méthodes (3 ans)



• Installation et préparation de chantier

 Terrassement des zones d'installation de chantier et remblai en mer

(Cubatures et plans travaux/méthodes)

 Installation de chantier pour les zones de préfabrication des piles et des voussoirs

(GC, réseaux, système de ripage, grues etc...)



• Travaux terrestres

 Méthodes pour la préfabrication des embases, fût et chevêtre

(Mode opératoire, phasage travaux, coffrage etc...)

 Méthodes pour la préfabrication des voussoirs

(Mode opératoire, phasage travaux, coffrage etc...)



• Pose des voussoirs au lanceur

 Méthodes de montage du lanceur

(Cinématique et méthodes pour levage d'éléments de plus de 90T avec grue de 400T)

 Modes opératoires du lanceur

(Phasage de pose des fléaux, positionnement du lanceur, déplacement et mouvement du lanceur)

 Méthodes sur les clavages, clouages, vérinages et précontraintes du viaduc en mer



• Travaux maritimes

 Phasages et modes opératoires de la méga-barge Zourite

(Pose des embases, têtes de pile, Méga VSP et lanceur)

 Terrassement en mer

(Plan d'exécution)

 Méthodes pour terrassement et remblaiement des piles

(Phasage travaux et mode opératoire)





2011 – 2014 - Projet SEA (Tours-Bordeaux) - Section B – Lot 4 - OAC



• Technicien / Projeteur méthodes sur 25 ouvrages (2 ans)

 Méthodes de tous les ouvrages du lot 4 (reporting avec indicateur d'avancement)

(PRO PRAD - Cadres - Portiques - SDM - Ouvrage mixte - TRC - Ecrans acoustiques - Terre armée)

 Métrés des ouvrages (APD / EXE)

 Suivi de validation des documents méthodes

 Travail en relation direct avec les Ing/Dir travaux + Dir Tech)



• Coordinateur Etudes Travaux en fin de chantier (1 an)

 Finir les études OA du lot 4 (pilotage de BE)

- (Terre armée - portique de 3000 m3 - PGF préfa matière + fin des OA déjà en cours)

- Etudes complètes des écrans acoustiques (3km - 7000m²)

- Récolement de tous les OA (pilotage de BE)

- Levées des réserves (sur NDC + plans)

- Suivi des BE avec validation des situations/avancements



2008 – 2011 - Autoroute EKPPT - AW2 (TOARC de 30km), Grèce

• Technicien / Projeteur méthodes sur 25 ouvrages (3 ans)

 Plan d'installation, synoptique de travaux.

 Phasage de reconstruction d'underpass et culvert sous circulation.

 Phasage de démolition d'ouvrage.

 Phasage de travaux sur ouvrage non courant.

 Plans méthodes divers.

 Plan guide d'ouvrage

 Phasage de travaux sur autoroute, basculement de circulation.

 Plan de signalisation.

 Plan d'hydraulique, VRD.

 Plan de terrassement des ouvrages, piste et accès de chantier.

 Cubature de terrassement.

 Gestion des documents (Gesdoc)



2005 – 2008 - SOCASO - Contournement Nord d'Angers (TOARC de 17km)

• Technicien / Projeteur méthodes sur 25 ouvrages (3 ans)

 Plan méthodes divers. (Autocad, world, Excel)

 Plan d'installation, synoptique de travaux.

 Assainissement, VRD, multitubulaire et projet divers.

 Terrassement, métré, cubature, génie civil et ouvrages d'arts.

 Récolement.

 Gestion des archives, maitrise des documents (Dymadoc, PMD)



BUREAU D'ETUDES AREST

2005 Calculateur projeteur béton armé (stage de 1 mois)

CERT STRUCTURE (AIA)

2003 Projeteur béton armé (intérim)

ENTREPRISE HUMBERT & CIE (VEOLIA EAU - SADE)

2003 Projeteur VDR (intérim)

DEMATHIEU ET BARD

2002 Assistant chef de chantier

- Pont poutrelle enrobé (Clisson)

- Pont poussé (Clisson)

BLANDIN-BROCHARD (EIFFAGE CONSTRUCTION)

2000-2002 Assistant chef de chantier

- Terre Armé (6 culées - 1800 m2) sur A85 Tours- Vierzon

- PS et OHA sur A87 Cholet - La Roche sur Yon

- PS et PI sur l'échangeur Sud d'Angers avec l'A87

- Barrière Pleine Voie sur A87 Angers - Cholet

- PS sur 2X2 Angers-Rennes



Mes compétences :

Projeteur

Technicien Méthode