Antoine FOURNIER

Je suis expérimenté dans les grands projets complexes de construction, les travaux d'Hercule ou les moutons à cinq pattes aux interfaces multiples avec des intervenants multi-disciplinaires et multiculturels.



Bilingue en italien, et en espagnol et maîtrisant bien l'anglais, mon sport favori consiste à m'intégrer vite et partout, en gagnant la confiance de mes interlocuteurs par mon sérieux et en les aidant par ma créativité et ma capacité à faire circuler les informations clés pour de meilleures décisions collégiales.



Je recherche aussi la beauté des ouvrages harmonieux qui passe par la mobilisation à tous les niveaux de l'équipe tendue vers le même but grâce à stratégie conçue suffisamment en amont et régulièrement partagée dans toutes les strates de la hiérarchie.



Dans l'idéal, je recherche un travail qui me permettrait de concilier mon sens du concret et de l'action avec ma recherche de l'esthétique. Plus ce sera atypique et original, plus je serais motivé pour défricher.



Mes compétences :

Béton

Bourse

Politique

Joint Venture

Primavera P6

Microsoft Project

Microsoft Office

Design and Build

Corps

ART