Antoine FOURNIER

J'ai 39 ans, suis issu d’expériences très variées qui m'ont conduit de la région Parisienne en Rhône-Alpes puis en Bretagne en passant par bien d'autres endroits jusqu'à la Réunion aujourd'hui. Plus jeune, j'ai occupé des postes tant en administratif qu'en production (3-8, travail de nuit, etc ...). Ce parcours a forgé mon caractère et assouvis mon désir de mobilité et de découvertes. J'ai choisis en 2006 de me former aux métiers du tourisme qui correspondent parfaitement à mon tempérament. Là aussi de nombreuses expériences dans des endroits variés, montagne, mer, étranger. Tout d'abord dans l’encadrement de groupes, et rapidement en réception puis en direction de sites.



Arrivé depuis peu à la Réunion, j'ai du mal à y faire mon trou ! Je recherche à continuer dans le tourisme et suis prêt à re faire de l'accueil le temps de faire connaissance avec le secteur et l'environnement de travail.



Mes compétences :

Gestion

Management

Accompagnement

Accueil

Marketing