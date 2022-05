Patrice FORSANS

J'ai 30 ans... d'expérience professionnelle enrichissante dans des secteurs très divers, dont plus de 15 ans en situation de gestion d'hébergements touristiques (résidence de tourisme, villages de vacances, hôtel-club).



Intervenant formateur pour le GRETA au Lycée Hôtelier de Biarritz dans le cadre de la formation BTS tourisme en alternance.

Expert métier pour l'AFPA, auprès du Ministère de l'Education Nationale, concernant les formations diplômantes RET(H) de Responsable Etablissement Touristique.

Membre du Comité Directeur de l'Office de Tourisme (EPIC) d'Hendaye, pendant 3 ans - Commission inter-professionnelle de travail sur le marketing du territoire.

Réunions de projet "Marque Pays Basque", Conseil de Développement du Pays basque (CDT Bayonne).

Elu au groupement de socio-professionnels AsSPro du territoire touristique de "Terre et Côte Basques" (intercommunalité St Jean de Luz à Hendaye) - Commission marketing-communication.

Participation assidue aux conférences e-tourisme et e-business : réseaux sociaux, mobilité web-marketing, gestion des avis clients internautes, référencement Google, Facebook pro... (CCI Bayonne).



Formations professionnelles complémentaires : management, gestion de conflits, comptabilité/budget, sécurité (auditeur interne) et Document Unique, marketing, communication (commission intra-entreprise), tuteur apprentissage, création-reprise d'entreprise, anglais hôtelier, exploitant débit de boisson, accessibilité ERP et labels...



Mes compétences :

Initiative

Créativité

Autonomie

Management opérationnel

Développement commercial

Réseaux sociaux professionnels

Diagnostic stratégique

Sécurité au travail

Formation professionnelle

Gestion hôtelière

Tourisme

Promotion des ventes

Négociation de contrat

Aptitudes relationnelles