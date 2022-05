Valerie THIBAUT

Double compétences en Marketing stratégique et opérationnel & Développement commercial BtoB / BtoC en IAA. Créative et motivée je m'investis dans chaque mission qui m'est confiée. D'une nature curieuse et spontanée j'aime relever les défis et apporter mon savoir faire. Forte de mon expérience des Grands Groupes et PME, je possède de réelles capacités d'adaptation, et connaissance des rouages de l'entreprise. J'aime travailler au sein d'une équipe dynamique et ambitieuse. Respect, intégrité et culture d'entreprise sont mes principales valeurs !..



Mes compétences :

Développement commercial

Marketing opérationnel

Management

Marketing stratégique

Merchandising

Conduite de projet

Négociation

Communication

Restauration hors foyers

Grande distribution