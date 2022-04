Richard BEGGIATO

- Mon parcours commence avec 7 ans d’Alternance validé par un Master en Vente & Négociation ; une qualification professionnelle qui m’a permis de m’adapter rapidement aux différentes attentes de l’Entreprise.

- Enrichi par de nombreux voyages, je m'engage en 2006 auprès de la Société Doux dans la Volaille en Grande Distribution... Une Expérience marquée par 3 évolutions successives de Chef de secteur à Formateur National puis Directeur Régional, pour finir Compte Clé sur la Marque Père Dodu et la Mdd.

- En 2012, je rejoins la Société Delpeyrat en tant que Directeur de Clients Nationaux sur l'activité Canard. Une responsabilité sur la Business unit au cœur du Sud-Ouest dans la coopérative Maïsadour.

- En 2014, je suis en charge de la Direction des ventes chez Gastronome (filiale volaille de la coopérative Terrena) avec une Equipe de 38 personnes sur les marques Douce France, Saint Sever ou encore Ancenis.

- Fin 2016, j'ouvre une Agence d'Emploi et de Recrutement sous la Franchise TEMPORIS à Cholet. Un Projet Humain, avec des Intérimaires reconnus pour leurs Savoir-Faire et leurs Savoir-Etre. Un Projet destiné à mieux répondre aux différentes attentes des Entreprises (en Contrats d'interim, Contrats de gestion, Placement Cdi...) avec une sélection de candidats, des entretiens individuels, des tests métiers, des controles de référence systématiques et un véritable engagement de toute l'Equipe.



Mes compétences :

Vente

Consulting

Evénementiel

Sport

Management

Commercial

Formation

Informatique

Marketing

Communication