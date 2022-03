Baptiste LABALETTE

Issue du milieu agricole, mon père était agriculteur, spécialisé dans les légumes de grandes cultures.



J'ai commencé a faire des saisons dans la réception de céréales et dans le récoltes de légumes pur Bondelle.

J'ai ensuite travaillé dans l'agriculture de precision. Durant 3 ans et demi, j'ai sillonné la France et la Belgique à l'installation de système d'autoguidage par GPS, et à répondre aux demandes d'utilisation des clients.

Je me suis ensuite spécialisé dans les installations et dépannage hydraulique agricole, TP et industrie.



Aujourd'hui, au sein du groupe Advitam agroequipement, j'exploite mes connaissances dans ces 2 domaines, ainsi que dans la gestion de notre pôle Nouvelle Technologie, de la commande au magasin à l'installation chez le client au SAV.



Mes compétences :

sav

mécanique

hydraulique

gps

technicien

automatisme

Travail en autonomie