Diplômé en exploitation, maintenance et sécurité des ERP et IGH, je suis à la recherche d'un emploi dans le domaine des services généraux.

Je suis titulaire du diplôme de chef de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP3);



Mes compétences :

SSIAP 3

Résistance stress

Rédaction technique

Anticipation

Organisation

GMAO

Relationnel

Sécurité incendie

Méthode de diagnostic des dysfonctionnements

CVC

Maintenance

Réactivité