Kamal MAAROUFI

Ingénieur à dominante études et projets, mon parcours professionnel m’a permis de travailler sur différents projets industriels dans le domaine du nucléaire, et auparavant dans l'automobile et dans la métallurgie.

Ces expériences m'ont amenées à développer des compétences techniques et relationnelles telles que la coordination des actions dans les équipes de travail, la négociation avec les partenaires et les fournisseurs et un bon sens de l'initiative et de la responsabilité.



Mes compétences :

Gestion de projets

Mécanique

Production

Nucléaire

Microsoft project

Management

Coordination de projets

Calcul mécanique

Calcul de structure

Flexibilité

Recherche documentaire

Tuyauterie

HVAC

Méthodologie

Environnement

Efficacité énergétique