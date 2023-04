Baptiste PAOLI

"Actuellement Senior Manager chez ORESYS, j'ai acquis une expérience de 8 ans dans le Conseil en Organisation et Systèmes d’Information, en particulier sur la conduite de projet et l'assistance à maîtrise d'ouvrage , auprès des chefs de projet et des directeurs de programme SI"



1- Compétences et Savoir-faire :



CONDUITE DE PROJET (PMO)

- Appui au Pilotage de grands programmes

- Cadrage de projets de transformations

- Animation des instances projet (COPROJ, CODIR)

- Production et suivi de tableaux de bord

- Gestion des plannings

- Analyse des risques projet

- Préparation, suivi de la mise en production et du déploiement



ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE

- Pilotage de chantiers fonctionnels (instruction, coordination, animation)

- Recueil du besoin

- Rédaction de cahiers des charges et de spécifications fonctionnelles

- Définition et Modélisation des processus métiers



RECETTE

- Cadrage de la stratégie de recette (périmètre,méthodologie,environnements,...)

- Pilotage de la conception et de l’exécution de recette

- Préparation et réalisation de tests techniques et fonctionnels



CONDUITE DU CHANGEMENT et FORMATION

- Cadrage de la Conduite du changement (stratégie)

- Analyse des cibles et des impacts

- Rédaction du plan de formation

- Construction et Animation de cursus de formation aux bonnes pratiques de pilotage d'un projet



2- Management



- Encadrement en mission de consultants (de 1 à 4)

- Coaching de consultants en interne

- Co-responsable de l'activité Conduite de Projet chez Oresys : encadrement, actions de développement commerciale et animation d’événements clients



3- Secteurs et domaines d'activité

- Énergie

- Grande Distribution

- CRM



Mes compétences :

Conduite de projet

Marketing

Pilotage de projet

SAP

Systèmes d'Information

Modélisation de processus

Conduite du changement

CRM

QUIMEO

Gestion du risque