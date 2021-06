Baptiste PERRIER

Je suis titulaire du diplôme dÉtat d'Infirmier, actuellement en poste à l'Education Nationale. J'ai souhaité me réorienter vers cette profession riche de communication et de contacts humains.

A travers mon expérience en santé scolaire, j'ai pu participer à une mission académique pour les services du Recteur d'Académie.



Je suis également titulaire d'une licence d'administration publique. Je souhaitais étudier l'économie et le droit afin de compléter mon champ de connaissances.



Je suis également en possession du DUT SRC (services et réseaux de communication), diplôme axé sur l'informatique et la communication notamment orientée web.



Mes compétences :

Santé

Marketing

Communication

Musique

Soins infirmiers

Web

Internet