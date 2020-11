Baptiste PIZZIGHINI

Développeur full-stack, architecte logiciel, hacker et business-man, mais évangéliste de la satisfaction du client avant tout.

Mes expériences actuelles et passées incluent :

- stratégie d'entreprise,

- satisfaction du client,

- gestion du changement,

- applications web et nouvelles technologies,

- management d'applications industrielles (ERP, SCM, PLM, MES, CRM),

- management de systèmes qualités/hygiène (ISO 9001, ISO 22000, BRC, IFS),

- contrôle de gestion en environnement industriel.



Mes compétences :

Satisfaction client

Amélioration continue

Devops

Management d'équipe

Nouvelles technologies

Développement personnel

Applications web

Stratégie d'entreprise

Javascript

Haskell

Golang

Clojurescript