Baptiste REGNIER

Compétences Techniques:



-Techniques dimpression : jet dencre, toner, toner liquide, offset, flexographie, sérigraphie

-Techniques dapplication : flexographie, gravure, offset, pour papiers et films plastiques

-Techniques de complexage et lamination pour emballage flexible films plastiques

-Propriétés des films plastiques pour emballage alimentaire : PET, polyamide, BOPP, PP, PE, PVC



Publication de brevets :



- Brevet US 2013/0224395 : "Primaire dadhésion à base polyuréthane pour encre toner liquide"

- Brevet US 2014/204773 :"Structure stratifiée comportant un revêtement d'apprêt"



Compétences interpersonnelles :



-Esprit déquipe

-Motivation

-Prise de décision

-Sensibilité culturelle





Mes compétences :

Chimie

Gestion de projet

Formulation de coating

Lean Six Sigma

Digital printing

Adhésifs

Polymères

Films

Lamination

Phase aqueuse

Primaire d'adhésion