Titulaire dune licence en droit ainsi que dun Master 1 droit et transversalité des pratiques juridiques (Université de Rouen), Maître Baptiste RENOULT a prêté serment auprès du Barreau de ROUEN le 15 novembre 2019.

Il a tout d'abord intégré le cabinet CHERRIER BODINEAU au titre davocat collaborateur, cabinet avec lequel celui-ci avait déjà pu collaborer durant plusieurs années durant ses études.

Durant cette collaboration, Maitre Baptiste RENOULT a pu se former aux contentieux des accidents du travail et des maladies professionnelles que ce soit au stade de leur prise en charge ou de leur indemnisation.

Il intervient tant en matière de droit privé auprès des salariés qu'en matière de droit public auprès des fonctionnaires.

Fort des expériences acquises en stage et en tant quavocat diplômé, il met son savoir-faire à profit dans le cadre daffaires spécifiques, liées aux risques professionnels.

Cest en effet grâce à une solide expertise en matière de sécurité sociale que Maître Baptiste RENOULT a choisi de faire de lindemnisation des victimes daccidents de travail et de maladies professionnelles son domaine de prédilection.

Maitre Baptiste RENOULT a intégré le cabinet DAMC le 1er décembre 2020 où il traite de façon exclusive des dossiers de droit de la sécurité sociale.



