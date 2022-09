Baptiste SAINT-SUPÉRY

Mes nombreuses années dexpérience dans lindustrie automobile mont permis dexercer plusieurs métiers en lien avec la conception et le développement des véhicules, de travailler sur des projets variés, de lavant-projet à lindustrialisation et dendosser différentes responsabilités managériales en tant que hiérarchique, au sein des projets et transversal.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management hiérarchique et transversal

Pilotage de Stratégie industrielle

Industrie Automobile

Conception/industrialisation de produits mécaniques

Sauveteur secouriste du travail