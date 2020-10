Barbara MICHARD-COLMAIN (COLMAIN)

Après 22 ans au sein de l'armée de terre et suite à une formation à l'AFPA, j'ai obtenu mon Titre Professionnel niveau IV technicienne en logistique d'entreposage.



Je cherche un emploi de préférence vers NOISIEL et ses alentours .



Je suis dynamique, autonome, motivée, organisée et j'ai le sens du relationnel ainsi qu'un très bon esprit d'équipe et de cohésion.



Je possède le permis moto, voiture et PL ainsi que les CACES 1, 3 et 5.



Mes compétences :

Cat2 ADM/AES

Pilote engin blindé VAB VBL

Conducteur Vl Pl moto

Détentrice PSC1 SC1

Gestion de personnels

Gestion de matériels / logistique

Hôtellerie

Encadrement

Internet

Respect des délais

Approvisionnement et achats

Gestion des achats

Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de

Manutention

Réactivité

Microsoft Office 2010

Rigueur

Organisation

Adaptabilité

Autonomie

Ponctuelle

Travail en équipe

Dynamique

Accueil physique et téléphonique

Esprit d'initiative

Esprit d'équipe

Aisance relationelle

Rédaction

Archivage

Classement

Stockage

Réceptionner les stocks

Gestion des stocks

gestion de stock