Bardel PASCAL

Intuitif, curieux, patient et positif en toute occasion, je suis un designer industriel passionné de formes, d’art et de sociologie. Le design industriel, est pour moi synonyme de compréhension de l’Homme, d’empathie et de progrès intelligent et responsable.



Désireux de connaitre le monde, je suis parti travailler en Chine continentale et Hong Kong en 2001 ; expérience extraordinaire de découvrir d’autres cultures, d’autres modes de pensées, d’autres façons de voir le monde. Intégrant Interforce Group en tant que Designer Industriel puis Team Leader, j’acquière une solide expérience en design industriel et process de production sur le développement produit. Voyant le potentiel de la Chine se développer très rapidement, je crée avec Nicolas Melan Sequoia-studio; avec pour but d’apporter des solutions de design industriel aux entreprises (du développement produit, au consulting design et coaching design d’équipes design en Chine).



Pour répondre à l’évolution des besoins de nos clients notamment européens, après 9 ans passés en Chine, j’inaugure en France, en 2010, le 2ème bureau de design de notre agence, dont je deviens le directeur. Par la suite, en 2013 Sequoia-studio se renforce et évolue en tant que : agence de création de valeur par le design industriel.



Aujourd’hui, désireux de transmettre mon savoir, en parallèle de mon activité de Directeur Sequoia-studio Europe, j’enseigne, tout d’abord, pendant 3 ans le design industriel à Bellecour Ecole d’art de Lyon/France. Puis, en 2013, je rejoints The Sustainable Design School à Nice/France, en tant que Responsable de suivi de partenariats et directeur de la Communication.



Le design industriel est un métier passionnant qui demande beaucoup d’exigence et j’ai la chance de pouvoir à la fois l’enseigner et l’exercer au quotidien au sein de mon agence de design : Sequoia-studio.





Mes compétences :

Stratégie de communication

Design industriel

design thinking

R&D

Analyse de marché

Développement produit