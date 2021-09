Je suis frigoriste de base, j'ai effectuer mon alternance sur 5 ans.

En première entreprise Pc froid et en seconde entreprise Hervé thermique.

La première entreprise pour mon bac pro "Froid et Conditionnement d'Air" et la seconde pour mon BTS "maintenance des systèmes option systèmes énergétiques et fluidiques".

Je suis en reconversion et cherche un stage en logistique.