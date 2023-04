Basile JACQUES

Fils et frère de Photographe au Havre, premier reportage photo à 14 ans.

16 ans toujours dans la photo sur paquebot France et De Grasse.

Armée St Cyr l'École Centre Interprétation Photographique de l'Armée de l'air.

Brocante Marché de St Tropez. Vendeur photo,création magasin photo

Cholet / Clisson /Achat premier ordinateur puis retour au Havre pour nouvelle création et rangement des valises pour la bonne éducation des enfants.

Passionné par l'informatique (1986) création image 3D pour la vidéo et la photo. Les années 2000 bascule vers le numérique la photo argentique

s'évapore très vite et le mélange info photo sans labo est arrivé !

De nouveaux horizon se sont ouvert pour le traitement des images et la sécurité de l'opérateur.

Véritablement passionné par les prises de vues de paysages et d'architectures, le panoramique devient plus malléable, le 360° pour la visite virtuelle devient possible, la prise de vue au flash sans fil aide à la création de la lumière.

Et tout devient possible au-delà de l'imagination...