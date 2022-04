Julie GACEUS

Mes compétences :



Communication :

-Rédaction de contenu pour différents supports de communication et sites web

-Développement de supports et d'outils de communication

-Accompagnement lancement projets techniques SI, certification et travaux

-Conception d'outils pour encadrement de proximité

-Participation réflexion et conception charte graphique et identité visuelle

-Suivi des relations presse

-Pilotage groupes de travail pluri-disciplinaires





Chef de projet /évènementiel :

-Conception d'un cahier des charges

-Préparation de budget, facturation

-Management d'équipe

-Relation avec les partenaires

-Coordination et suivi opérationnel des projets



Mes compétences :

Organisation de soirées

Communication institutionnelle

Event manager

Organisation d'évènements

Communication de crise

Communication interne & externe

Responsable communication

Communication externe

Chef de projet

Golf

Chargé de communication