Claire FAURIE

Cadre de la fonction publique, je suis spécialisée dans la conception et la mise en œuvre de plans de communication dans un environnement territorial.



Particulièrement à l'aise avec les dimensions print et web, je dispose d'un excellent rédactionnel et de 10 ans d'expérience en gestion de projets de communication numérique (pilotage de projets, élaboration de stratégies digitales, community management...).



Mes compétences :

Intranet

Web

Gestion de projet

Internet

Réseaux sociaux

Web territorial