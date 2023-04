Basile MOAMBI DISSANAMOSSI

Je viens d'obtenir mon diplôme de master en biologie intégrative et changement globaux anciennement Forêt et agrosystème et je suis activement à la recherche de ma première expérience professionnelle.

Sur un plan plus personnel, détermination, dynamisme, sérieux et assiduité sont les aptitudes qui doivent régir le quotidien du biologiste que je suis, j’aimerai mettre en application toutes les connaissances reçu afin d’apporter une aide supplémentaire aux différentes structures qui pourront m'accueillir et surtout d’apprendre d’avantage à leur côtés.

Je suis polyvalent et très désireux d’apprendre, prêts à travailler dans un environnement stimulant pour moi et qui me permettra d’atteinte mes objectifs professionnels et personnels.

Merci