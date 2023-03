Bassam BECHARA

PILOTAGE & DEVELOPPEMENT DE PROJETS

DE TRANSFORMATION NUMERIQUE ET ORGANISATIONNELLE



Compétences :

- Challenger les métiers dans la définition de leur besoins

- Les conseiller et les orienter vers les solutions adaptées du marché

- organiser, coordonner et animer tous les acteurs du projet

- Garantir l’intégration de la nouvelle solution dans le SI existant

- Contribuer à l’évolution de la gouvernance du SI

- Assurer l’adhésion des utilisateurs à la nouvelle solution

- Formaliser les processus cibles

- Développer la démarche qualité

- Négocier et acheter



Domaines : Bâtiment, transport et santé



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Système d'information

Conduite du changement

Communication

Contractualisation

Développement démarche qualité

ERP

Relation fournisseurs

Logiciel CRM

Bâtiment

Santé