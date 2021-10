Bassirou DIOP

Économiste spécialiste de l'énergie diplômé du Master 2 Economie et droit de l'énergie (Jacques PERCEBOIS). J'ai une bonne maîtrise de l'énergie, de l'informatique et du management de projet SI



Mes compétences :

Réaliser des bilan énergétiques

Utilisation d'instruments financiers

Mettre en place d'outils d'aide à la décision et de gestion opérationnelle sur:

- la tarification

- les marchés énergétiques

- les énergies renouvelables

- le conseil stratégique

- le management de projet

- le trading d'energie

- l'environnement

- ....