Bastien DESERME

Passionné de nouvelles technologies et de l'évolution de la vie numérique, je m'informe de toute l'actualité s'y rapportant grâce aux réseaux sociaux comme twitter et facebook.



Les missions au Conseil Régional m'ont amené à voir chaque nouvelle journée comme une perpétuelle évolution. En effet, la partie formation utilisateur, oblige à se remettre en question, à faire évoluer les techniques d'apprentissage et le langage en fonction de l'interlocuteur.



Je suis désormais Administrateur Systèmes & Réseaux dans la Fondation Erik et Odette Bocké.



Je travail en parallèle en tant qu'auto Entrepreneur, dans l'audit, le conseil et la formation



De façon bénévole, je m'investi en tant que Président d'une association d'événementiel. Nous organisons des soirées à thème avec pour objectif premier de dynamiser la vie bordelaise des étudiants. Nos partenariats se développent maintenant dans d'autres villes de France ( comme Nantes ), et d'Europe ( Espagne ).

Nous agissons aussi en tant qu'entrepreneur du spectacle pour coordonnées et co-produire des représentations de Théâtre forum sur la prévention des chutes à domicile. Le programme s'intitule "Trois marches" et est piloté par la CARSAT AQUITAINE



Mes compétences :

OFFICE 2007

Windows server 2008 R2

Exchange server

Active directory

Linux/UNIX

Mac os x

BIS

Android & BlackBerry

GPO

VMWare

IOS

Gestion de projet

Windows server 2012

Formateur

Accompagnement

Pédagogue