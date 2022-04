Florence GHIOLDI

Ma carrière au conseil régional m'a permis de développer trois grandes compétences :



. la gestion administrative et financière,

. la gestion de projets,

. l'animation et la communication.



Des expériences passionnantes au service des autres :



- vice-présidente de la caisse locale GROUPAMA de Castres-Cadaujac



- administratrice de l'Amicale du personnel du Conseil Régional d'Aquitaine (3ème mandat en cours),

responsable du secteur Animation-Loisirs



- fondatrice et past-présidente d'une association de parents d'élèves



- présidente de l'Amap de Cadaujac,

- administratrice du Civam Produire Partager Manger Local / Relais des amap de Gironde

- administratrice du MIRAMAP, Mouvement Inter Régional des Amap,



- présidente de l'Association QUE SAIGE ? (valorisation du patrimoine de Cadaujac)



- conseillère municipale de Cadaujac (2008-2014)





Mes compétences :

Communication institutionnelle

Organisation de séminaires

Organisation d'évènements

Gestion de projet

Animation d'équipe