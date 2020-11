Bastien DUFFAU

Formé en contrôle et guidage avionique et spatial, j’ai conçu au CNES un estimateur Simulink des couples perturbateurs appliqués sur un satellite et développé ma rigueur et mon autonomie. Une fois diplômé de l’ENSEIRB, j’ai suivi et analysé chez Airbus les vols d'essais dédiés à l'évaluation des Commandes Automatiques de Vol A400M. Allier ma réactivité et mes qualités de communication à mes compétences techniques m’a permis de piloter cette activité lors de la campagne de certification TC. J’étais ainsi l’interface entre le laboratoire et les ingénieurs navigants pour la validation du contenu technique des documents délivrés à l’EASA. Sur A380, je réalise des essais d’intégration multi-systèmes, développe une boucle de vol pour innover le banc général avec actionneurs réels et rédige des fiches de certification de fonctions de guidage plus abouties.

Ma curiosité et ma soif d’apprendre me mènent aujourd’hui à rechercher un nouveau challenge industriel pour appliquer mes valeurs personnelles et mes compétences en Contrôle-Commande, Electronique et Ingénierie d’Essais.



Mes compétences :

Automatique et Contrôle/Commande

Electronique numérique

Moyens d'essais Vol

Simulateur de vol

Matlab/Simulink

Mécanique du Vol