Bastien HARMEGNIES

Investit, dynamique et impliqué dans les projets que je réalise, ma conviction de réussir me permet d'atteindre mes objectifs professionnels.



A la suite de l'obtention de mon BAC ES, j'ai fait le choix de l'alternance car selon moi, c'est le meilleur des moyens de concilier expériences professionnelles et études.

C'est pourquoi j'ai intégré, dans un premier temps, le DUT QLIO, puis la licence professionnelle LOGIQ au sein de l'IUT de Lorient.

Dans la continuité de mon parcours, j'ai intégré en septembre 2019, le campus CESI de Brest au sein de la formation de responsable performance industrielle (Titre de niveau II au RNCP).

Cette formation en alternance m'a permis d'intégrer la société Autajon Labels sur le site de Lorient en tant que Support Performance Industrielle.



Cela fait maintenant 4 années que je suis dans le monde professionnel en ayant pu visualiser des domaines tels que la supply-chain, la qualité dans l'aéronautique ainsi que la production dans l'industrie graphique, tout ça grâce à l'alternance.



Aujourd'hui, je suis à la recherche une entreprise pour un poste d'alternant dans l'optique d'intégrer le Master 2 GPP (Gestion & Pilotage de la Production à l'université de Lorient)