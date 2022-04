Didier HARMEGNIES

Toutes les formations sont animées avec du MATERIEL DIVERSIFIE ET EN QUANTITE SUFFISANTE POUR PERMETTRE AUX STAGIAIRES DE PRATIQUER INDIVIDUELLEMENT (1 mannequin adulte / stagiaire, 3 mannequins enfant et 6 mannequins nourrisson, 3 défibrillateurs, matériel de simulation pour les cas concrets, plan d'intervention, 1 tapi de sol pour 2 stagiaires...), ainsi que tous les outils informatiques nécessaires à l'animation et la communication des enseignements.



Formateur SST depuis 1986, je me suis forgé une solide expérience en intervenant tant auprès de sociétés privées que d'établissements publics.

J'ai obtenu mon diplôme de formateur de formateurs SST en 2002. Et depuis, j'anime des formations dans de grandes entités (CRAMIF, CARSAT Centre, Fédérations nationales d'enseignement de secourisme, CROIX ROUGE FRANCAISE, APAVE...).

Je suis également formateur Gestes et Postures depuis 1996, certifié PRAP par l'INRS depuis 2011 et formateur de formateurs PRAP depuis 2013.

Je complète ces compétences par l'animation de formations à la prévention des risques professionnels ainsi qu'à la mise en place de l'arbre des causes.

Enfin, je suis diplômé PAE 4 (formateur de formateur PAE 3 - formateur PSC 1) depuis 1996 et PAE 1 (formation équipiers) depuis 1986. J'ai en outre animé des formations de PAE4.

Je travaille actuellement sur la formation habilitation électrique (de B0 à BR), et sur la formation de prévention des risques routiers.

J'ai réalisé plusieurs animations courtes auprès d'un public varié, aussi bien adultes qu'enfants (utilisation du défibrillateur, initiation aux premiers secours, initiation gestes et postures...).

Outre l'animation de formations, je réalise également des audits des situations ou postes de travail afin de supprimer les risques ou de réduire les atteintes à la santé.



Mes compétences :

grande adaptabilité client/stagiaires

Aisance relationnelle et sens organisationnel

Maîtrise des outils informatiques

Sérieux, dynamique, pédagogue