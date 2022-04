Laurence MARTIN

Devenue sourde, implantée cochléaire et appareillée je sillonne la France comme formatrice au sein de l'Association Prêtez l'Oreille ! que j'ai créée en 2005 pour

- informer des risques de surdité précoce liés au bruit, dans les entreprises de production et auprès des jeunes en milieu scolaire

- former les personnels soignants des hôpitaux et ehpad "à mieux communiquer avec les personnes malentendantes" et expliquer le handicap auditif et ses conséquences sur le comportement, la vie professionnelle et sociale

Mais j'ai aussi un autre métier à mi-temps : je suis aumônier catholique dans un hôpital gériatrique de l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris. Passionnant !



Mes compétences :

Communication

Formation

Relation d'aide