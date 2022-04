Elsa GOISNARD

Après 15 ans dans l'Edition, dont 13 ans chez Studyrama (publication d'ouvrages sur l'orientation, les métiers, la recherche d'emploi, le développement des compétences, la création d'entremise, etc.), j'ai choisi de me tourner vers l'accompagnement en Orientation et Vie professionnelle. Aujourd'hui titulaire d'un diplôme spécialisé en Bilan de compétences, VAE et Gestion de carrière, je peux vous recevoir dans mon cabinet à Montrouge. Si vous avez des besoins, n'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Bilan de compétences

VAE