Erwan BECQUET

Très attiré par la nouveauté, je suis à l'aise avec les nouveaux concepts, les nouveaux outils, les nouvelles technologies. Depuis quelques années maintenant dans des secteurs R&D, je m'y trouve à ma place et souhaite continuer dans cette voie. Mes qualités de rigueur et de persévérance, de force de proposition et d'autonomie, m'aident à obtenir des résultats très satisfaisants et à atteindre mes objectifs.



Mes compétences :

C++

C# .NET

SQL Server

CORBA