Laurence MARTIN

Après plus de 5 années passées en qualité de Juriste consultante en cabinet d'avocats en droit social à Rennes, expérience dans le cadre de laquelle je conseillais les entreprises (PME, Groupes Nationaux, multi sectoriels) sur l'ensemble des aspects du droit du travail et de la protection sociale, j'ai rejoint le Groupement d'Employeur HELYS afin d'y exercer mon métier de Juriste en droit social dans le cadre du temps partagé.



Parallèlement, je continue de m'investir dans mes projets personnels, et notamment, après avoir participé en avril 2016 à la Sénégazelle en sa session à FOUNDIOUGNE au sud du Saloum au Sénégal (défi sportif et humanitaire au profit de la scolarisation des enfants sénégalais), d'autres projets similaires sont en perspective,



Mes compétences :

Droit social

Conseil juridique

Contrat de travail

Organisation du travail

Droit de la protection sociale

Santé au travail

Droit du travail