Pauline DIEZ

Juriste de formation et spécialisée en politiques européennes, je conseille et j'accompagne des porteurs de projets à optimiser leur financement européen, dans le domaine de l'éducation, la formation professionnelle et l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, je souhaite partager ce savoir-faire mais également ma capacité d'analyse et de synthèse et mon esprit vif à tout employeur cherchant un tel profil.



Mes compétences :

Ingénierie pédagogique

Gestion de projet

Financement de projet européen

Organisation d'évènements

Analyse de données

Organisation du travail