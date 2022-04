Frédérique MARIA

Fondatrice d’Axion RH, psychologue du travail, je me suis formée à la recherche-action dans le cadre de mon DESS de Psychologie des Organisations à l’Université Paris VII. Motivée par l'accompagnement des équipes et des projets, J'ai toujours nourri la volonté d’accompagner les structures et les professionnels.

Travailleur indépendant pendant plusieurs années, créer ma propre structure s'est imposé comme une évidence dans mon évolution. Pour cela, je me suis entourée de collaboratrices expérimentées dont les expériences diverses permettent au cabinet Axion Rh de proposer des actions innovantes grâce à la complémentarité de leurs profils.

Persuadée que le dialogue social est au cœur de la performance des entreprises, j'ai choisi de m’engager au sein du CROCT, ancienCRPRP. Depuis avril 2016, je suis assesseur au TCI de Rennes où j'interviens auprès du Président d'audience une fois par mois.

Cette implication l’amène à enrichir sa pratique professionnelle, ainsi que celle du cabinet.



Mes compétences :

Analyse des besoins

Bilan de compétences

Management

Accompagnement VAE

Risques psychosociaux

Qualité de Vie au Travail

Formation professionnelle continue

Audit et conseil RH