Bastien HONNART

A l'issue de mes deux ans de classe prépa, j'ai intégré en septembre 2010 l'Ecole Centrale de Lille dont la formation généraliste m'a permis de découvrir et d'acquérir des connaissances dans tous les domaines d'engineering, tout en accordant une place importante à l'adaptabilité. J'y ai non seulement acquis des connaissances scientifiques pointues, mais aussi une maîtrise des outils de gestion de projet et de management. Suite au tronc commun de deux ans, j'ai choisi en troisième année l'option mécanique avancée spécialité matériaux.



Suite à une formation Mainframe de six semaines suivie en février/mars 2014, j'ai acquis les compétences techniques nécessaires à mon intégration dans divers centres de services/TMA. Fort d'une expérience de trois ans, je travaille dorénavant depuis mars 2017 en tant qu'analyste au sein de Euro Information.



Mes compétences :

Microsoft Office Professional 2010

Éléments finis

Travail en équipe

Management de projet

CAO

Community management

JCL

MVS Mainframe

COBOL

DB2

TSO

Offshoring