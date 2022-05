Sonia DUJARDIN DELACOUR

« Les deux choses les plus importantes n’apparaissent pas au bilan de l’entreprise : sa réputation et ses hommes » - Henry FORD.



Très impliquée dans le milieu associatif, je suis Vice-Présidente de So Sound, association Loi 1901 dont les ambitions sont de :

- Construire un « regard valorisant » sur des publics en situation de handicap, en initiant, dans le cadre de l’entreprise, une rencontre partagée entre des salariés et des musiciens déficients visuels.

- Fédérer autour d’un événement porteur de sens et de valeurs les acteurs de l’entreprise et les musiciens déficients visuels;

Site internet :Array



Mes compétences :

Ressources humaines

Communication

Sourcing

Drawing

Recrutement

Sécurité informatique

SVN