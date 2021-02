Bastien MONTERO

Je suis actuellement en seconde année du DUT HSE et je n'ai donc aucunes expériences professionnelles dans ce domaine. En revanche j'ai déjà travailler lors de travaux d'été dans des domaines agricoles (castration de maïs, récolte de l'ail).

Je me considère comme étant très curieux car je mintéresse à beaucoup de choses et me pose beaucoup de question sur le fonctionnement de certaines choses.

Les choix que j'ai fait pour mon avenir professionnel ont été dicté par mon envie de me rendre utile et d'aider les gens. C'est ce qui me pousse aussi à essayer de devenir sapeur pompiers volontaire.

Sinon mais centres dintérêts sont le sport, la lectures, les jeux vidéos et la culture japonaise.