Noé ANTOINE-BORT (NOÉ ANTOINE-BORT)

Actuellement étudiant en deuxième année de DUT Hygiène Sécurité Environnement, j'ai acquis des compétences multiples qui me permettent d'évoluer au seins d'entreprise en exerçant des postes variés.

De plus étant depuis deux ans sapeur-pompier volontaire au centre de secours principal de Brive la Gaillarde, le milieu des pompiers me passionne tout particulièrement. J'ai eu l'occasion de travailler durant une saisons comme surveillant de baignade à la piscine d'Argentat avec mon BNSSA et j'ai postulé pour travailler durant la saison prochaine au sein de l'équipe de sécurité de la Dordogne pour la deuxième année consécutive.

Passionné de sport aquatique comme la natation, la voile et bien d'autres, ces expériences professionnelles m'ont beaucoup intéressées et m'ont permis d'acquérir de nombreuses compétences.

Ces expériences m'ont permis de développer mon esprit de groupe, ma curiosité et ma rigueur. Je saurais exploiter ces compétences lors de mon prochain poste en entreprise.