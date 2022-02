Hugo POCHAN (HUGO POCHAN)

En troisième, j'ai effectué un stage (une semaine) de découverte du milieu professionnel des infirmiers libéraux. De plus en seconde, un stage (2 semaines) de découverte chez un kinésithérapeute.

En juillet 2020 et 2021, j'ai travaillé en tant qu'opérateur machine dans une entreprise de plasturgie. Mon rôle était d'observer les pièces plastiques visuellement et tactilement (repérer un défaut), d'empaqueter dans des cartons ou caisses ainsi que le tri des déchets.

Actuellement (février 2022), je suis étudiant en 2ème année à l'université de Limoges (Nouvelle-Aquitaine) dans l'IUT Hygiène Sécurité Environnement de Tulle (Corrèze). Pendant cette formation, j'ai acquis de nombreuses connaissances sur les risques incendies, électriques, informatiques, chimiques, biologiques, mécaniques, psychosociaux et lergonomie des postes de travailles.