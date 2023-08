Ingénieur technico-commercial dynamique et compétent, doté d'un Master 2 en Commerce, avec une expérience pratique de 6 ans dans le domaine. Fortement axé sur le développement de relations clients durables et la création de stratégies commerciales efficaces pour maximiser les résultats.



Compétences : Développement commercial; Marketing et Stratégie Commerciale; Gestion de Comptes Clients; Négociation; Analyse de marché.



Langues : Français (Natif); Anglais (B2).



LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/bastien-plantard-b3352a17a/