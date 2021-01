Julien PLANTARD

Juin 2019 à ce jour: Technicien Système Chez Peggy SAGE

- refonte droit et architecture lecteurs réseau

- en charge achat materiel

- chef de projet sur bascule office 365

- chef de projet choix entrepôt de donnée

- Support utilisateur N1,N2,N3



septembre 2013 - Juin 2019 : Technicien support de proximité (basé au siége d'Entremont à Annecy avec intervention régulière sur Lyon, est de la France et Allemagne.)

Salarié Sea tpi prestataire du groupe Sodiaal,



en résumé

Compétences:

Surveiller les réseaux, traiter les incidents et gérer l'exploitation sur incident.

Contribuer à l'administration des systèmes, réseaux informatiques et télécommunications de l'entreprise

Assurer la gestion du parc informatique d'un site en reportant à la gestion de parc

Etre à l'écoute des utilisateurs, traiter les incidents, leurs présenter les outils informatique et les bonnes pratiques, leurs proposer des outils adaptés selon les besoins.

piloter les interventions des prestataires de maintenance.

Préparer les visites extérieures en allant chercher les informations au près des équipes métiers

Apporter un savoir-faire et un comportement commercial.



Formations:



2011 à 2012

Diplôme TSRIT (technicien supérieur en informatique et télécommunication) à lAFPA du Creusot.