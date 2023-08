Bastien POLITI

Psychologue clinicien diplômé d'état de l'Université Côte d'Azur, je reçois toute personnes enfants-adolescents-adultes et personnes âgées. Axant mon travail sur la thérapie EMDR, je propose un accompagnement adapté et orienté sur les besoins de chacun, tout en utilisant également, si besoin, dautres outils thérapeutiques issus et TCC, de lhypnose et de la pleine conscience. Ceci dans lobjectif de proposer une approche thérapeutique globale, centrée sur la personne.



Je prends en charge des problématiques multiples chez l'enfant et l'adulte :

- stress et anxiété : phobies, anxiété sociale, crises d'angoisse, anxiété généralisée, peur de l'échec ou d'autres peurs, TOC, etc.

- moments de vie douloureux : évènements de vie négatifs pouvant aller jusquau traumatisme (maltraitance, abus dans lenfance, violences psychologiques/physiques, séparation, burn out, deuil, etc.)

- troubles dissociatifs - difficultés relationnelles : conflits, relations sentimentales difficiles, difficulté à s'affirmer

- travail sur lestime de soi, l'affirmation de soi et la confiance en soi

- troubles de l'humeur : dépression, troubles bipolaires

- burn out et souffrance au travail - troubles du comportement alimentaire : boulimie, anorexie, etc.



Ayant également une formation en psycho-gérontologie, je propose également des bilans et ateliers mémoire complets afin de vous aider à dépister et prévenir les troubles cognitifs présents dans le vieillissement tels que la Maladie d'Alzheimer.



Les motifs de consultations chez un psychologue et plus particulièrement en thérapie EMDR peuvent se révéler très divers et variés. Il me tient ainsi particulièrement à cœur daccueillir et daccompagner chacun, tel quil est, avec délicatesse et sans aucun jugement, sur le chemin de la guérison.



Les consultations auprès d'un psychologue ne sont pas remboursées par la Sécurité sociale. Certaines mutuelles peuvent prévoir un remboursement des honoraires selon le contrat souscrit.