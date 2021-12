★ Pour une réponse rapide, envoyez-moi un mail à : bastien-verdier@hotmail.fr ★



★ Qui suis-je ...



Ingénieur méthanisation, orienté optimisation des procédés et de la biologie, j'accompagne la société Certitude énergie dans son projet de R&D et lui apporte un appui technique concernant la méthanisation au sens large.



Diplômé de Bordeaux Sciences Agro en tant qu'ingénieur agronome spécialité gestion durable des territoires ruraux.



★ Comment je travaille...



En partant d'un objectif prédéfini je m'efforce, seul ou en équipe, d'atteindre l'objectif qui m'a été (et/ou que je me suis) fixé.



Ma philosophie pourrait se résumer de la manière suivante : "Il n'y a pas de problèmes, il n'y a que des solutions"



Je suis dynamique, sérieux, enthousiaste, et motivé.



★ Mes compétences clés...



Connaissance du monde agricole

Maîtrise du relationnel avec les diverses institutions d'un territoire

Gestion de projets (liés à la méthanisation ou autre)

Informatique (bureautique, SIG, internet...)



Mes compétences :

SIG

Agriculture

Statistiques

Milieu rural

Gestion de l'eau

Environnement

Méthanisation