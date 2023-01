Béatrice BAHAIN

En poste en tant que chef d’équipe logistique, cette expérience significative de 14 ans m‘a permis d’occuper diverses fonctions dans le domaine logistique. J'ai, par mon expérience du métier, aidé aux démarrages de différents sites : 3 mois sur Chaumont, 1 an sur Bozouls (Août 2014 à Août 2015), depuis Septembre 2015, sur Guéret.

Les fonctions logistiques requièrent des qualités relationnelles, de la rigueur, des méthodes et une aisance avec l’outil informatique.

Mes tâches journalières consistent à coordonner les flux pour une évacuation rapide.

Optimisant les coûts de manutention et du transport, je gère les zones de stockage, de déstockage, de distribution et d’expédition.

Le management et les objectifs sont mon quotidien!



Mes compétences :

SAP

Microsoft: Word, Works

Permis CACES

Microsoft: Excel

As400

Powerpoint

Lotus notes

Internet