Beatrice GRANDJEAN

Après plus de 20 ans passés au sein d'une entreprise de transport de personnes où j'ai occupé les fonctions de Directrice des Ressources Humaines jusqu'en 2009, j'ai décidé au terme d'une période difficile, de réorienter ma carrière professionnelle en me lançant en 2010 dans un projet de création d'entreprise.

j'ai ainsi créé ma propre entreprise de transport de personnes par véhicules de moins de 10 places.

Implantés depuis plus de 5 ans sur la région de Provins, nous proposons un ensemble de services de transport individuel ou collectif tant pour les particuliers que pour les entreprises, structures spécialisées, écoles etc...

Spécialisée notamment dans la prise en charge des personnes handicapées et/ou à mobilité réduite, nous avons tout au long de ces années su démontrer notre capacité d'intervention dans ce domaine d'activité qui nécessite professionnalisme et attention.

notre flotte de véhicules comprend à la fois des véhicules légers (berline - minibus) mais également des véhicules spécialement adaptés pour le transport des personnes en fauteuil roulant.

Nous avons aujourd'hui une réelle compétence dans ce domaine et avons renforcé depuis plusieurs années des actions de formation pour améliorer les compétences de nos conducteurs accompagnateurs.

Nous travaillons essentiellement avec des organismes spécialisés dans le domaine du handicap pour parfaire notre savoir-faire.

Plus que vous conduire, vous accompagner... est notre slogan.



Mes compétences :

Administration

Administration du personnel

Formation

Recrutement

Relations sociales

Transport

Transport de Voyageurs

transport à destination des personnes handicapées