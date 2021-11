Christian GARYGA

J'ai créé Aliovie en février 2004 après 20 ans d’expériences professionnelles durant lesquels j’ai exercé des responsabilités techniques, commerciales et managériales. www.aliovie.fr



Depuis le 29 mars 2018, je propose un nouveau concept pour booster le leadership individuel et la performance collective : www.boolead.fr



MES DEUX AMBITIONS

Accompagner les développements de relations qualitatives et stimuler les performances individuelles et collectives.



UNE VOLONTÉ

Etre utile et biodégradable.



MES TERRAINS DE JEUX

• Communication interpersonnelle

• Management transversal

• Management de proximité

• Relation Client

• Conduite du changement

• Cohésion et coordination d'équipe



Coach certifié RNCP niveau 1 - accrédité Belbin, je suis à votre disposition pour développer la performance de votre équipe et booster votre leadership.



« L’utopie est simplement ce qui n’a pas été essayé » Théodore Monod

Pour plus d'informations : www.aliovie.fr - www.boolead.fr



Mes compétences :

Management d'équipe

Management de projet

Coaching professionnel

Coaching individuel

Coaching d'équipe

Coaching de dirigeant

Ingénierie de formation

Animation de formations

Coach

Relation Client

après-vente

ingenierie pedagogique