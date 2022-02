Beatrice HEUZEY (ÉPOUSE SARDINHA)

Management

 Recrutement, Animation, Encadrement des équipes

 Planification de la charge

 Gestion des plannings

 Rédaction des briefs de production

 Conduite des projets

 Mise en place et suivi des contrôles qualités

 Gestion des conflits



Commercial

 Coordination des métiers de l’entreprise

 Contact privilégié des clients

 Elaboration des présentations

 Gestion des Reportings

 Calcul et suivi de la rentabilité

 Evaluation des besoins



Gestion de Projets

 Réalisation d’étude de faisabilité

 Elaboration et mise en place de l’activité

 Organisation et synchronisation des activités

 Mise en place des règles de gestion

 Détermination des mesures correctives



Mes compétences :

Chef de projet

Chef de projet marketing

Coordination

Encadrement

Logistique

Management

Marketing

Marketing opérationnel

Marketing relationnel

Organisation

Planification

Production

Relationnel

Responsable exploitation

Responsable production

Service client

Gestion