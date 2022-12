Béatrice HINGREZ-GUILLOU

SPEEDWAY SPECIALISTE EN RIDEAUX ET TEXTILES NON FEU INNOVANTS A VOTRE MARQUE & LOGO POUR VOS MAGASINS, CABINES D'ESSAYAGE, ESPACES DETENTE, SCENOGRAPHIES, COLLECTIVITES

(uni/imprimé/jacquard)

www.speed-way.fr

LAUREATE AG2R La Mondiale Trophée FCE -Femmes chef d'entreprise-

"Elles créent en Nord Pas de Calais" nov.2011



Experte dans le textile -linge de maison et habillement- (chez des industriels et des centrales d'achat), j'ai créé la société SPEEDWAY de négoce et de confection de textile non feu M1 sur mesure personnalisé pour vos magasins de Prêt à Porter (cabines d'essayage, vitrines, décoration), vos mises en scène (salons, manifestations évènementielles), vos restaurants et hôtels.