Juliette SUERES

Depuis 5 ans au sein de la filiale de distribution de Renault, j'exerce depuis oct 2006 la fonction de Controleur financier du Pôle ventes à sociétes (21000 Véhicules Neufs et 7000 véhicules d'occasion), après avoir été pendant 3 années responsable comptable et financier d'établissement Renault plus classiques.

Mon job est très opérationnel, et consiste à piloter la performance économique et financière avec les membres du comité de direction.

J'ai pu grâce à cette expérience acquérir une approche commerciale importante.

Je suis garante de la fiabilité des comptes et des procédures, j'établis les closing et les reforecast, ainsi que divers reporting à remonter au Siège.

J'encadre aujourd'hui une équipe de 5 personnes.

J'ai fait mes armes au préalable en tant que controleur de gestion à la Direction Commerciale Europe chez Renault SAS pendant 3 années, et à l'audit interne de ce groupe pendant 2,5 ans.

J'ai été auditrice chez Price waterhouse Coopers pendant 3 années à la sotie de l'ESC Lille.



Mes compétences :

Contrôle financier